Помогите решить! (кор. 13 - кор. 7)(кор.13 + кор. 7) Подскажу ответ: 6 решения незнаю(
Алгебра
Помогите решить! (кор. 13 - кор. 7)(кор.13 + кор. 7) Подскажу ответ: 6 решения незнаю(
Ответ(ы):
Гость:
=(√13)^2 - (√7)^2=13-7=6
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