Помогите решить уравнение 2(x+5)-(x+25)=0
Математика
Помогите решить уравнение 2(x+5)-(x+25)=0
Ответ(ы):
Гость:
2х+10-х-25=0 х=25-10 х=15
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