Сочинение на тему пусть будет свободным все ибо рождается свободным?

Русский язык
Сочинение на тему пусть будет свободным все ибо рождается свободным?
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Ответ(ы):
Гость:
Неочень поняла,.....................................
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