Начерти квадрат со стороной 4 см. Найди его периметр. Начерти прямоугольник с таки?? же периметром, длина которого равна 6 см. Какова ширина этого прямоугольника?
Математика
Начерти квадрат со стороной 4 см. Найди его периметр. Начерти прямоугольник с таки?? же периметром, длина которого равна 6 см. Какова ширина этого прямоугольника?
Ответ(ы):
Гость:
получается ромб если соединить точки а по бокам треугольники 1-ый способ (4+4)*2=16 см 2-ой способ 4+4+4+4=16 см 3-ий способ 4*4=16 см если соединить точки то в середине получится ромб,а по бокам треугольники. 2 способ 4+4+4+4=163 способ 4*4=16 1 способ (4+4)*2=16
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