Начерти квадрат со стороной 4 см. Найди его периметр. Начерти прямоугольник с таки?? же периметром, длина которого равна 6 см. Какова ширина этого прямоугольника?

Математика
Начерти квадрат со стороной 4 см. Найди его периметр. Начерти прямоугольник с таки?? же периметром, длина которого равна 6 см. Какова ширина этого прямоугольника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
получается ромб если соединить точки а по  бокам треугольники 1-ый способ  (4+4)*2=16 см     2-ой способ   4+4+4+4=16 см    3-ий способ 4*4=16 см                если соединить точки то в середине получится ромб,а по бокам треугольники.       2 способ 4+4+4+4=163 способ 4*4=16 1 способ (4+4)*2=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток ,а в среду -13 таких же курток .Всего н?? них израсходовали 72 м ткани сколько метров ткани израсход...
Ответить
Математика
Одна шоколадка стоит 35 рублей в воскресенье 2 шоколадки плюс 1 в подарок сколько шоколадок можно купить на 200 рублей в воскресенье
Ответить
Биология
Фотосинтез происходит в: А)лейкопластах В)хлоропластах С)хромопластах D)лейкопластах,хлоропластах,хромопластах
Ответить
Українська мова
Будь-ласка напишіть міні-твір з безособовими реченнямина тему "Задощило"
Ответить
Математика
Перед Новым годом, отправляясь к детям, олень Деда Мороза делает 18 прыжков за 27 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 30 прыжков?
Ответить