Перед Новым годом, отправляясь к детям, олень Деда Мороза делает 18 прыжков за 27 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 30 прыжков?
Математика
Перед Новым годом, отправляясь к детям, олень Деда Мороза делает 18 прыжков за 27 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 30 прыжков?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала делим 27:18=1,5 это мы получили кол-во секунд на 1 прыжок. Потом 1,5•30 =45. Ответ 45 ;)
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