Перед Новым годом, отправляясь к детям, олень Деда Мороза делает 18 прыжков за 27 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 30 прыжков?

Математика

Перед Новым годом, отправляясь к детям, олень Деда Мороза делает 18 прыжков за 27 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 30 прыжков?

Автор: Гость