Как правильно пишется слово "честно" или "чесно"?
Русский язык
Как правильно пишется слово "честно" или "чесно"?
Ответ(ы):
Гость:
Честно-проверочное слово честь
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