56 іграшкових котиків упакували у 8 ящиків,порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб упакувати таку саму кількість іграшкових ведмедиків, якщо в кожний ящик ведмедиків упакувати на 3 менше, ніж котиків?

Математика

56 іграшкових котиків упакували у 8 ящиків,порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб упакувати таку саму кількість іграшкових ведмедиків, якщо в кожний ящик ведмедиків упакувати на 3 менше, ніж котиків?

Автор: Гость