56 іграшкових котиків упакували у 8 ящиків,порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб упакувати таку саму кількість іграшкових ведмедиків, якщо в кожний ящик ведмедиків упакувати на 3 менше, ніж котиків?
Математика
56 іграшкових котиків упакували у 8 ящиків,порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб упакувати таку саму кількість іграшкових ведмедиків, якщо в кожний ящик ведмедиків упакувати на 3 менше, ніж котиків?
Ответ(ы):
Гость:
56 (котиків) :8 (ящиків) = 7 (котиків) у 1 ящику 7 (котиків) - 3 (ведмедики) = 4 (ведмедиків) у 1 ящику 56 : 4 = 14 (ящиків) потрібно щоб вмістити 56 ведмедиків
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Алгебра
Решите уравнение, пожалуйста! Квадратные уравнения 1)2x²+3x-5=0 2)5x²-7x+2=0 3)3x²+5x-2=0 4)2x??-7x+3=0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Я В ШОКЕ СИЖУ
Українська мова