Помогите на писать длинное сочинение на тему звёздчатый колт
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Помогите на писать длинное сочинение на тему звёздчатый колт
Ответ(ы):
Гость:
Колт зведчатый, височный, с замкнутыми концами и большой напускной бусиной, зафиксированной по краям плотно обвитой филигранью. Бусина биконичная, полая, спаянная из двух частей. Отверсти чуть смешены вниз от вершин конусов. Место спайки декорировано полосой гладкой сканью. И с каждой стороны от нее двумя строками перевитой проволочки
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