От каких слов образовались слова: нечакана, прыкметна, выразней, урачыста, таксама, дзе-нидзе?
Беларуская мова
От каких слов образовались слова: нечакана, прыкметна, выразней, урачыста, таксама, дзе-нидзе?
Ответ(ы):
Гость:
Нечаканы прыкметны выразны урачысты такi самы дзе +нидзе
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