Рассмотрите рисунок 135 и ответьте на вопросы. а)Как называется изображённый на рисунке прибор? б)в каких единицах проградуированы его внешняя и внутренняя шкалы? в)Вычислите цену деления каждой шкалы. г)Запишите показания ...

Физика

Рассмотрите рисунок 135 и ответьте на вопросы. а)Как называется изображённый на рисунке прибор? б)в каких единицах проградуированы его внешняя и внутренняя шкалы? в)Вычислите цену деления каждой шкалы. г)Запишите показания прибора по каждой шкале.

Автор: Гость