стих МИР наоборот.Дым столбом валил в трубу.Месяц с неба выл на пса.Птицы пугало пугали. Ела кошку колбаса. перестройте предложения так чтобы они стали правильными и подчеркните главные члены.

Русский язык

стих МИР наоборот.Дым столбом валил в трубу.Месяц с неба выл на пса.Птицы пугало пугали. Ела кошку колбаса. перестройте предложения так чтобы они стали правильными и подчеркните главные члены.

Автор: Гость