стих МИР наоборот.Дым столбом валил в трубу.Месяц с неба выл на пса.Птицы пугало пугали. Ела кошку колбаса. перестройте предложения так чтобы они стали правильными и подчеркните главные члены.
Русский язык
стих МИР наоборот.Дым столбом валил в трубу.Месяц с неба выл на пса.Птицы пугало пугали. Ела кошку колбаса. перестройте предложения так чтобы они стали правильными и подчеркните главные члены.
Ответ(ы):
Гость:
Наверное, так: В трубу столбом валил дым. Пёс выл на луну. Пугало пугало птиц. Кошка ела колбасу. Главные члены предложения: Дым(что?) валил(что делал?), Пёс(кто?) выл(что делал?), Пугало(что?) пугало(что делало?), Кошка(кто?) ела(что делала?).
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