стих МИР наоборот.Дым столбом валил в трубу.Месяц с неба выл на пса.Птицы пугало пугали. Ела кошку колбаса. перестройте предложения так чтобы они стали правильными и подчеркните главные члены.

Русский язык
стих МИР наоборот.Дым столбом валил в трубу.Месяц с неба выл на пса.Птицы пугало пугали. Ела кошку колбаса. перестройте предложения так чтобы они стали правильными и подчеркните главные члены.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наверное, так: В трубу столбом валил дым. Пёс выл на луну. Пугало пугало птиц. Кошка ела колбасу.  Главные члены предложения: Дым(что?) валил(что делал?), Пёс(кто?) выл(что делал?), Пугало(что?) пугало(что делало?), Кошка(кто?) ела(что делала?). 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить безударные окончания в именах прилогательных
Ответить
Математика
56 іграшкових котиків упакували у 8 ящиків,порівну в кожний. Скільки потрібно ящиків, щоб упакувати таку саму кількість іграшкових ведмедиків, якщо...
Ответить
Биология
Какой набор хромосом находится в клетках эндосперма семени пшеницы
Ответить
Беларуская мова
От каких слов образовались слова: нечакана, прыкметна, выразней, урачыста, таксама, дзе-нидзе?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение, пожалуйста! Квадратные уравнения 1)2x²+3x-5=0 2)5x²-7x+2=0 3)3x²+5x-2=0 4)2x??-7x+3=0 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Я В ШОКЕ СИЖУ
Ответить