Найди периметр квадрата,длина стороны которого 13см.

Математика
Найди периметр квадрата,длина стороны которого 13см.
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