Выразить х: ax-bx=c; ax+bx=-c; -ax+b=d; ax-d=bx; ax+b=-d; ax:d=c; a:x=d (d-x):b=c; b:(c-x)=d; ax-b=c;

Математика
Выразить х: ax-bx=c; ax+bx=-c; -ax+b=d; ax-d=bx; ax+b=-d; ax:d=c; a:x=d (d-x):b=c; b:(c-x)=d; ax-b=c;
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