Одна шоколадка стоит 35 рублей в воскресенье 2 шоколадки плюс 1 в подарок сколько шоколадок можно купить на 200 рублей в воскресенье

Гость: Гость:

35*2=70 200 не делиться на 70 значит 140 равно 4шоколадки плюс 2 в подарок и остается еще на одну шоколадку т.е. потратив 175 руб в воскресенье мы получаем 7 шоколадок и 25 руб сдачи