Одна шоколадка стоит 35 рублей в воскресенье 2 шоколадки плюс 1 в подарок сколько шоколадок можно купить на 200 рублей в воскресенье
Математика
Одна шоколадка стоит 35 рублей в воскресенье 2 шоколадки плюс 1 в подарок сколько шоколадок можно купить на 200 рублей в воскресенье
Ответ(ы):
Гость:
35*2=70 200 не делиться на 70 значит 140 равно 4шоколадки плюс 2 в подарок и остается еще на одну шоколадку т.е. потратив 175 руб в воскресенье мы получаем 7 шоколадок и 25 руб сдачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Фотосинтез происходит в: А)лейкопластах В)хлоропластах С)хромопластах D)лейкопластах,хлоропластах,хромопластах
Математика
Перед Новым годом, отправляясь к детям, олень Деда Мороза делает 18 прыжков за 27 секунд. Сколько секунд понадобится оленю на 30 прыжков?
Математика
Выразить х: ax-bx=c; ax+bx=-c; -ax+b=d; ax-d=bx; ax+b=-d; ax:d=c; a:x=d (d-x):b=c; b:(c-x)=d; ax-b=c;