Как быстро выучить слова по английскому языку
Английский язык
Как быстро выучить слова по английскому языку
Ответ(ы):
Гость:
Я просто их в слух читаю,и хожу повторяя
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