Какая задача не будет обратной для остальных задач.1 ) купили 3 пакета крупы массой 2кг. сколько весит вся покупка? 2 ) купили 2 пакета крупы массой 3 кг. Сколько весит вся покупка? 3 ) купили 3 пакета крупы общей массой 6 кг. ...
Математика
Какая задача не будет обратной для остальных задач.1 ) купили 3 пакета крупы массой 2кг. сколько весит вся покупка? 2 ) купили 2 пакета крупы массой 3 кг. Сколько весит вся покупка? 3 ) купили 3 пакета крупы общей массой 6 кг. сколько весит один пакет? 4 ) купили 6 кг крупы в пакетах по 2 кг. сколько пакетов крупы купили?
Ответ(ы):
Гость:
4)купили 6 кг крупы в пакетах по 2 кг. Сколько пакетов крупы купили?
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