Составить предложение с предлогом в последствие
Русский язык
Составить предложение с предлогом в последствие
Ответ(ы):
Гость:
Ввиду сложившихся обстоятельств я отправился домой. Вследствие наводнения нам пришлось переехать в город..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти квадрат со стороной 4 см. Найди его периметр. Начерти прямоугольник с таки?? же периметром, длина которого равна 6 см. Какова ширина этого ...
Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток ,а в среду -13 таких же курток .Всего н?? них израсходовали 72 м ткани сколько метров ткани израсход...
Математика
Одна шоколадка стоит 35 рублей в воскресенье 2 шоколадки плюс 1 в подарок сколько шоколадок можно купить на 200 рублей в воскресенье
Биология
Фотосинтез происходит в: А)лейкопластах В)хлоропластах С)хромопластах D)лейкопластах,хлоропластах,хромопластах