10 месяцев 4 дня съели 576 гусеница поровну в каждая сколько гусеницы есть одна синица за 6 дней

Математика

10 месяцев 4 дня съели 576 гусеница поровну в каждая сколько гусеницы есть одна синица за 6 дней

Автор: Гость