10 месяцев 4 дня съели 576 гусеница поровну в каждая сколько гусеницы есть одна синица за 6 дней
Математика
10 месяцев 4 дня съели 576 гусеница поровну в каждая сколько гусеницы есть одна синица за 6 дней
Ответ(ы):
Гость:
500000000/110000099900000000
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