Используя пятилитровый. И трёхлитровый кувшин, набери из бочки 4 л воды. Объясни свой действия

Математика
Используя пятилитровый. И трёхлитровый кувшин, набери из бочки 4 л воды. Объясни свой действия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Взять 3x литровый Кувшин полный и налить из него в 5 литровый, опять наполнить 3 л и налить из него в 5 литровый 2 литра. В 3х литровом останется 1 л. Из 5 литрового вылитьвсе в бочку и налить туда 1 л , затемнаполнить 3 литровый и перелить из него 3 л в 5 литровый 1+3=4
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