Помогите решить задачу на стоимость ! У Коли и Сережи было вместе 60 монет . Коля отдал Сереже 5 монет , и у него стало в два раза больше монет, чем у Сережи . Сколько монет было у Коли и сколько у Сережи ?

Математика

Помогите решить задачу на стоимость ! У Коли и Сережи было вместе 60 монет . Коля отдал Сереже 5 монет , и у него стало в два раза больше монет, чем у Сережи . Сколько монет было у Коли и сколько у Сережи ?

Автор: Гость