Помогите решить задачу на стоимость ! У Коли и Сережи было вместе 60 монет . Коля отдал Сереже 5 монет , и у него стало в два раза больше монет, чем у Сережи . Сколько монет было у Коли и сколько у Сережи ?
Математика
Помогите решить задачу на стоимость ! У Коли и Сережи было вместе 60 монет . Коля отдал Сереже 5 монет , и у него стало в два раза больше монет, чем у Сережи . Сколько монет было у Коли и сколько у Сережи ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Коли 45 монет а у Сережи 15.
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