Какую роль выполняют клетки в организме?

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Цитология - наука о клетке. Клетка – элементарная единица всего живого, поэтому ей присущи свойства живых организмов: строение, обмен веществ, рост, развитие, размножение, регенерация и другие свойства. Митохондрии содержат вещества, богатые энергией, участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразования энергии в форму, доступную для использования клеткой. .Ядро – важнейший органоид клетки: в нем содержится особое вещество хроматин, из которого перед делением клетки образуются нитевидные хромосомы – носители наследственных признаков и свойств человека. Клетка любого организма представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Оболочка клетка осуществляет непосредственное взаимодействие с внешней средой и взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах). И в заключении. Клетки играют очень БОЛЬШУЮ роль в организме....