Помогите пожалуйстаааа с дз хотябы два три слова их род и скл
Русский язык
Помогите пожалуйстаааа с дз хотябы два три слова их род и скл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-ро-на 1скл,женский род А-ку-ла 1скл,женский род Ба-ран 2 скл,мужской род Мед-ведь 2скл ,мужской род Та-ра-кан 2 скл,мужской род рысь 3скл ,женский род та-рань 3скл ,женский род (это рыба)
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