lt;поход в горыgt; (может придумать своё название), употребив глагол идти в разных г??амматических формах.К глаголу подберите подходящие по смыслу наречия.Я вам дам слова для справок:пешком,нарочно,мимо,вдалеке,слева,справа,вда...

Русский язык
lt;поход в горыgt; (может придумать своё название), употребив глагол идти в разных г??амматических формах.К глаголу подберите подходящие по смыслу наречия.Я вам дам слова для справок:пешком,нарочно,мимо,вдалеке,слева,справа,вдаль,вокруг,домой,издалека,откуда-то,влево,вправо,назад,вчера,недавно,быстро,здесь,сейчас,специально,назло.Плиз помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поход пешком       нарочный поход               проход мимо               проходить вдалеке              проходить справа         проходить слева              проходить вокруг                поход домой               поход издалека              поход откуда-то          поход влево поход в право        поход назад поход   поход вчера          поход недавно               п
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