lt;поход в горыgt; (может придумать своё название), употребив глагол идти в разных г??амматических формах.К глаголу подберите подходящие по смыслу наречия.Я вам дам слова для справок:пешком,нарочно,мимо,вдалеке,слева,справа,вда...

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lt;поход в горыgt; (может придумать своё название), употребив глагол идти в разных г??амматических формах.К глаголу подберите подходящие по смыслу наречия.Я вам дам слова для справок:пешком,нарочно,мимо,вдалеке,слева,справа,вдаль,вокруг,домой,издалека,откуда-то,влево,вправо,назад,вчера,недавно,быстро,здесь,сейчас,специально,назло.Плиз помогите

Автор: Гость