Почему кость живой орган
Биология
Почему кость живой орган
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что состоит из клеток-остеоцитов
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