Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7 применяется равенство 21÷ 7=3
Математика
Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7 применяется равенство 21÷ 7=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 * 10 = 70 70 : 10 = 7 70 : 7 = 10
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