Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7 применяется равенство 21÷ 7=3

Математика
Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7 применяется равенство 21÷ 7=3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 * 10 = 70 70 : 10 = 7 70 : 7 = 10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какова роль СМИ в политической системе общества?
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с переводом,только не с переводчика!!! Моя семья Это моя сем??я.Мы находимся в Ялте на Набережной.Мы любим лето,когда свети...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова улицеq
Ответить
Українська мова
Звукопис слів : щогодини , найдужче
Ответить
Математика
88:22= 99:33= раскладываем на удобные слагаемые или пишем решение ( можно в столбик )
Ответить