Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7 применяется равенство 21÷ 7=3

Математика

Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7 применяется равенство 21÷ 7=3

Автор: Гость