Какова роль СМИ в политической системе общества?
Обществознание
Какова роль СМИ в политической системе общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средства массовой информации (СМИ) выполняют многообразные функции: информирование населения о событиях, происходящих в стране и мире; образование и социализация; реклама в различных ее ипостасях. СМИ оказывают влияние почти на все сферы и институты общества, включая политику, здравоохранение, образование, религию.
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