Укажите существительное, в окончании которого пишется буква Е От жалост... К фаб??ик... О площад... В памят...
Русский язык
Укажите существительное, в окончании которого пишется буква Е От жалост... К фаб??ик... О площад... В памят...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К фабрике - пишется Е.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запиши двузначное число при умножении единицы которого на 7 применяется равенств?? 3×7=21. Запиши двузначное число при делении единиц которого на 7...
Обществознание
Английский язык
Помогите пожалуйста с переводом,только не с переводчика!!! Моя семья Это моя сем??я.Мы находимся в Ялте на Набережной.Мы любим лето,когда свети...
Русский язык
Українська мова