Определите синтаксическую функцию выделенного слова под яблоней
Русский язык
Определите синтаксическую функцию выделенного слова под яблоней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы определить синтаксическую роль ,мы должны видеть эту часть речи в контексте
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