Помогите решить задачу????? Номер 16,17

Математика
Помогите решить задачу????? Номер 16,17
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5×70=350(км)-проехал по асфальту. 3×40=120(км)-проехал по грунтовой дороге. 120+350=470(км) Ответ: за все это время машина проехала 470 км. 75×2=150(км)-проехал автобус. 15×2=30(км)-проехал велосипедист. 150:30=5(ч) Ответ: 5 часов понадобится велосипедисту чтобы проехать такое же расстояние. Насчёт второй задачи не совсем уверена, поэтому если, что можете подождать вдруг кто-то ещё напишет.
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