Помогите решить задачу????? Номер 16,17

Гость: Гость:

5×70=350(км)-проехал по асфальту. 3×40=120(км)-проехал по грунтовой дороге. 120+350=470(км) Ответ: за все это время машина проехала 470 км. 75×2=150(км)-проехал автобус. 15×2=30(км)-проехал велосипедист. 150:30=5(ч) Ответ: 5 часов понадобится велосипедисту чтобы проехать такое же расстояние. Насчёт второй задачи не совсем уверена, поэтому если, что можете подождать вдруг кто-то ещё напишет.