Как правильно писать: "незачто" или "не за что"?

Русский язык
Как правильно писать: "незачто" или "не за что"?
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Автор: Гость
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Гость:
Все раздельно ,не за что
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