Помогите решить задачу обведёную простым карандашом
Математика
Помогите решить задачу обведёную простым карандашом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С пункта А в пункт В выехала машина со скоростью 100 м/ мин, после того как она отъехала на 200 м, выехала из А в В другая машина со скоростью 175 м/ мин. найти через какое время 2- машина догонит 1- ую? 200:(175-100)=200:75= 2 мин 40сек.
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