Помогите решить задачу обведёную простым карандашом

Гость: Гость:

С пункта А в пункт В выехала машина со скоростью 100 м/ мин, после того как она отъехала на 200 м, выехала из А в В другая машина со скоростью 175 м/ мин. найти через какое время 2- машина догонит 1- ую? 200:(175-100)=200:75= 2 мин 40сек.