Помогите решить задачу по физике ( представлена на фото) (15 баллов)

Физика
Помогите решить задачу по физике ( представлена на фото) (15 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔV=5 м/с   (ΔV=V2-V1)a=0.3 м/с²   t=?a=ΔV/Δt      Δt=ΔV/a=5/0.3≈16.7 c=====================

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