Помогите решить задачу, пожалуйста! Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета. мастер делает по 12 табуретов в день, а ученик по 6 табуретов в день. Сколько дней потребуется мастеру для того, чтобы выполнить заказ одном...

Математика
Помогите решить задачу, пожалуйста! Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета. мастер делает по 12 табуретов в день, а ученик по 6 табуретов в день. Сколько дней потребуется мастеру для того, чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется ученику для того, чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется мастеру и ученику для того, чтобы выполнить заказ вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастеру одному 6 дней.Ученику 12 дней одному.Двоим понадобится 4 дня.
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