Помогите решить задачу, пожалуйста! Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета. мастер делает по 12 табуретов в день, а ученик по 6 табуретов в день. Сколько дней потребуется мастеру для того, чтобы выполнить заказ одном...

Математика

Помогите решить задачу, пожалуйста! Мастер и ученик получили заказ на 72 табурета. мастер делает по 12 табуретов в день, а ученик по 6 табуретов в день. Сколько дней потребуется мастеру для того, чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется ученику для того, чтобы выполнить заказ одному? Сколько дней потребуется мастеру и ученику для того, чтобы выполнить заказ вместе?

Автор: Гость