Помогите решить задачу пожалуйста. В классе несколько человек начали собирать ма??ки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционеров марок будет поровн...

Математика

Помогите решить задачу пожалуйста. В классе несколько человек начали собирать ма??ки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционеров марок будет поровну.Сколько марок собрал Коля?

Автор: Гость