Помогите решить задачу пожалуйста. В классе несколько человек начали собирать ма??ки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционеров марок будет поровн...
Математика
Помогите решить задачу пожалуйста. В классе несколько человек начали собирать ма??ки. Если Нина отдаст Коле из своих марок на одну марку меньше половины собранных ею марок, то у всех начинающих коллекционеров марок будет поровну.Сколько марок собрал Коля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего будет 5 марок
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