Помогите решить задачу. Продали 12 пакетов с красным и белым луком. В каждом пакете было по 2 кг красного лука и по 3 кг белого лука. Найдите массу проданного лука.
Математика
Помогите решить задачу. Продали 12 пакетов с красным и белым луком. В каждом пакете было по 2 кг красного лука и по 3 кг белого лука. Найдите массу проданного лука.
Ответ(ы):
Гость:
2+3=5 кг масса одного пакета 12*5=60 кг масса проданного лука
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