Помогите решить задачу. Продали 12 пакетов с красным и белым луком. В каждом пакете было по 2 кг красного лука и по 3 кг белого лука. Найдите массу проданного лука.

Математика

Помогите решить задачу. Продали 12 пакетов с красным и белым луком. В каждом пакете было по 2 кг красного лука и по 3 кг белого лука. Найдите массу проданного лука.

Автор: Гость