Помогите решить задачу радиус земного экватора 6400 километров экватор примерно в 3 раза длиннее своего диаметра вычислить длину экватора

Математика
Помогите решить задачу радиус земного экватора 6400 километров экватор примерно в 3 раза длиннее своего диаметра вычислить длину экватора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6400*2 = 12800 (км) - диаметр экватора. 2)12800*3 = 38400 (км) - длина экватора. Ответ: 38400км
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