Помогите решить задачу с пояснением. Задача : на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок. Сколько килограмм фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг, а масса яблок - 18 кг?

Математика

Помогите решить задачу с пояснением. Задача : на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок. Сколько килограмм фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг, а масса яблок - 18 кг?

Автор: Гость