Помогите решить задачу с пояснением. Задача : на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок. Сколько килограмм фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг, а масса яблок - 18 кг?

Математика
Помогите решить задачу с пояснением. Задача : на склад привезли 75 ящиков груш и 180 ящиков яблок. Сколько килограмм фруктов поступило на склад, если масса груш в одном ящике 24 кг, а масса яблок - 18 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75*24=1800 кг груш 180*18=3240 кг яблок 1800+3240=5040 кг фруктов поступило на склад
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