Помогите решить задачу с помощью уравнение 5 задание под буквой б
Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнение 5 задание под буквой б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x см ширина прямоугольника, тогда его длинна = 3х Т.к. по условию задачи площадь прямоугольника = 20*12 = 240 см² Составим и решим уравнение. x*3x= 240 3x²= 240 x² = 80 x = √80
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