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Решите уравнение 2у=0,5
Математика
Решите уравнение 2у=0,5
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y = 0,5 : 2; y = 0.25
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