Даю 20б.Алгебра 7 класс
Алгебра
Даю 20б.Алгебра 7 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27x^9+3xy^6-18y^3x^5=3x(9x^8+y^6-6y^3x^4)
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