Даю 20б.Алгебра 7 класс

Алгебра
Даю 20б.Алгебра 7 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27x^9+3xy^6-18y^3x^5=3x(9x^8+y^6-6y^3x^4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Прочная состоит из мелких зерен.Что это??
Ответить
История
Доведіть що мешканці грецьких колоній північного причорномор'я плекали духовні цінності античного світу
Ответить
Русский язык
К данным глаголам подберите нужные по смыслу существительные,с некоторыми словосочетаниями составьте предложения.Приехать(откуда?),собраться ехать(...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! составить сочинение по картине К.Ф. Юона "Конец зимы.Полдень" Воспользуйтесь опорными словами. Придумайте к тексту заголовок. ...
Ответить
Русский язык
Карасёнок разбор слова по составу
Ответить