Помогите пожалуйста! составить сочинение по картине К.Ф. Юона "Конец зимы.Полдень" Воспользуйтесь опорными словами. Придумайте к тексту заголовок. Опорные слава: окраина деревни, снежная поляна, овраг, холмы, поросшие густым л...

Гость: Гость:

На этой картине живописец запечатлел окраину села на исходе зимы. Здесь изображены два старых бревенчатых дома. Они расположены на довольном большом расстоянии друг от друга. Около одного из домов видны припорошенные снегом груды брёвен и длинный забор, а вокруг другого - несколько низких построек. Крыши строений почти полностью укрыты слоем плотного снега. Его много и на земле. Снег уже не такой свежий и пушистый, как раньше. Его сероватый цвет сразу бросается в глаза. Такой снег, безусловно, привлечь своей красотой никого не сможет. Это сделать под силу лишь расположенному на холмах смешанному лесу. Однако эти деревья нельзя хорошо рассмотреть. Они очень далеко. Зато можно вдоволь налюбоваться стройными берёзами и пушистыми елями, растущими на переднем плане картины. Здесь же изображен красногрудый петух со своим куриным семейством. Чуть дальше несколько человек собираются покататься на лыжах. Наличие людей и домашних животных подчёркивают не только обжитость этой местности, но и прекрасный погожий денёк. Да! Денёк выдался, действительно, отличный! Мороз слабый, ветра нет. А на чистом голубоватом небе ни единого облачка. Солнца не видно, так как оно не такое низкое, как в начале зимы. Но его яркий и тёплый свет проникает всюду. Он заставляет деревья бросать длинные серые тени на старый подтаявший снег. Так часто бывает в полдень на пороге весны, что и хотел показать автор живописи. Стоит отметить, что художнику не только удалось мастерски изобразить зимний пейзаж. Он заставляет любопытного зрителя искать подтверждения названия этой картины в её содержании.