2 номер. ответы ОТМЕЧУ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!!!!

Математика
2 номер. ответы ОТМЕЧУ ЛУЧШИЙ ОТВЕТ!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Преобразуем см в метры: 35+2-12+8-13+3,5=23,5 метра, либо 2350 сантиметров
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