Қай сөйлеме бастауыш пен бояндауыштың арасында дұрыс сызықша қойылған. А)бұл ғаламшар деңгейіндегі манызды мәселе. В)еңбек-түбі береке С)еңбек түбі-береке Д)адамды- адам ететін еңбек
Қазақ тiлi
Қай сөйлеме бастауыш пен бояндауыштың арасында дұрыс сызықша қойылған. А)бұл ғаламшар деңгейіндегі манызды мәселе. В)еңбек-түбі береке С)еңбек түбі-береке Д)адамды- адам ететін еңбек
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Гость:
Скорее всего С : ) Еңбек түбі-береке
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