Когда в России начали править царица из рода Романовых

Окружающий мир
Когда в России начали править царица из рода Романовых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первым царем из рода Романовых стал Михаил Федорович. Это произошло в 1613 году, после долгих лет Смуты, разорившей и обескровившей страну.
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