Ребят помогите решить 2 намер ПЛИЗЗ СРОЧНО
Химия
Ребят помогите решить 2 намер ПЛИЗЗ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O AgNO3 + KCl = KNO3 + AgCl↓ Ag+ + NO3− + K+ + Cl− = K+ + NO3− + AgCl↓ Ag+ + Cl− = AgCl↓ Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑ полное ионное: 2Na(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) → 2Na(+) + 2Cl(-) + H2O + CO2↑ сокращенное ионное: CO3(2-) + 2H(+) → H2O + CO2↑
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