Помогите просклонять в форме т .в падежа слово 285 дицеметров ,

Русский язык
Помогите просклонять в форме т .в падежа слово 285 дицеметров ,
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кем ? чем ? двумястами восемьюдесятью пятью дециметрами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
в углу детской комнаты проживала кукла . у окна стоял круглый столик. НУЖНО ПРИДУМ??ТЬ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ
Ответить
Математика
Длина прямоугольника 2 дм 4 см, а ширина - в 3 раза меньше.Найди сторону квадрата, если его периметр равен периметру данного прямоугольника.
Ответить
Русский язык
Как быстро выучить падежи
Ответить
Английский язык
Помогите!Как написать письмо на английском
Ответить
Обществознание
Соглашение на основе взаимных уступок. Напишите пж.
Ответить