Помогите просклонять в форме т .в падежа слово 285 дицеметров ,
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Помогите просклонять в форме т .в падежа слово 285 дицеметров ,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кем ? чем ? двумястами восемьюдесятью пятью дециметрами
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