Основанием пирамиды является ромб. Две боковые грани перпендикулярны к плоскости основания и образуют двугранный угол в 150°, а две другие боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 45°. Найдите площадь боковой по...
Геометрия
Основанием пирамиды является ромб. Две боковые грани перпендикулярны к плоскости основания и образуют двугранный угол в 150°, а две другие боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 45°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды, если её высота равна 4 см. Нужен рисунок, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H = h = 4 h = a·sin(180 - 150) (h - высота основания пирамиды) a = 4/sin(30) = 8 (a - сторона ромба) апофемы двух граней, к-ые наклонены к плоскости основания под углом 45° равны h/cos(45) = 4√2 S(бок) = 2·(1/2)·a·H + 2·(1/2)·a·h/cos(45) = 32(1+√2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решение задачи автомобиль и мотоциклист ехали в одно напровление . Автомобиль 75км/ч , а мотоцикл 67км/ч. Какое расстояние проехал мотоцикл,если ав...
Информатика
В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семёнов, Коновалов и Самойлов. Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фам...
Биология
Что из этого экологические группы птиц?: 1. Хищные птицы. 2. Насекомоядные. 3. Растительноядные. 4. Всеядные. 5. Птицы леса. 6. Птицы л...