В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семёнов, Коновалов и Самойлов. Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман, бортмеханик, радист и синоптик. Об этих людях известно сл...

Информатика

В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семёнов, Коновалов и Самойлов. Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман, бортмеханик, радист и синоптик. Об этих людях известно следующее: Щедрин и Коновалов не умеют управлять самолётом.Потапов и Коновалов готовятся стать штурманами.Щедрин и Самойлов живут в одном доме с радистом.Семёнов был в доме отдыха вместе со Щедриным и сыном синоптика.Потапов и Щедрин в свободное время любят играть в шахматы с бортмехаником.Коновалов, Семёнов и синоптик увлекаются боксом.Радист боксом не увлекается. Бортмехаником является

Автор: Гость