В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семёнов, Коновалов и Самойлов. Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман, бортмеханик, радист и синоптик. Об этих людях известно сл...
Информатика
В авиационном подразделении служат Потапов, Щедрин, Семёнов, Коновалов и Самойлов. Их специальности (они перечислены не в том же порядке, что и фамилии): пилот, штурман, бортмеханик, радист и синоптик. Об этих людях известно следующее: Щедрин и Коновалов не умеют управлять самолётом.Потапов и Коновалов готовятся стать штурманами.Щедрин и Самойлов живут в одном доме с радистом.Семёнов был в доме отдыха вместе со Щедриным и сыном синоптика.Потапов и Щедрин в свободное время любят играть в шахматы с бортмехаником.Коновалов, Семёнов и синоптик увлекаются боксом.Радист боксом не увлекается. Бортмехаником является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни Щедрин, ни Коновалов пилотом быть не могут. Ни Потапов, ни Коновалов пока еще не штурманы. Радист не Щедрин и не Самойлов. Фамилия синоптика не Щедрин и не Семенов. Бортмеханик не Потапов и не Щедрин. Синоптик – не Коновалов и не Семенов Радист – не Коновалов и не Семенов Получаем: Потапов - радист Щедрин - штурман Семенов - пилот Коновалов - Бортмеханик Самойлов - синоптик
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