Основанием прямой призмы служит равнобедренный прямоугольный треугольник.диаго??аль большей боковой грани равна 8 и составляет с плоскостью основания угол 45.найдите объем призмы
Геометрия
Основанием прямой призмы служит равнобедренный прямоугольный треугольник.диаго??аль большей боковой грани равна 8 и составляет с плоскостью основания угол 45.найдите объем призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из прямоугольного треугольника угол 45°, значит треугольник прямоугольный равнобедренный: АС=СС₁=8√2/2=4√2 H=CC₁=4√2 Треугольник АВС - равнобедренный, прямоугольный. АВ=ВС=4 V=S(осн)·H=1/2 AB·BC·H=4*4*1/2=8 V=8*4√2=32 √2
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