Помогите придумать: 15 мысленных глаголов 15 подвижных глаголов!! Срочно, помогите пожалуйста!!!
Русский язык
Помогите придумать: 15 мысленных глаголов 15 подвижных глаголов!! Срочно, помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
П.г. бегать,прыгать,скакать,разговаривать,обедать,ужинать,открывать,закрывать,любить,включать,выключать,уходить,приходить,отходить,пожелать! сколько смогла. я м.г. я не поняла,прости!
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